Udinese / Cannavaro: “Thauvin oggi in gruppo. Pereyra? Vediamo”

Il tecnico bianconero ha presentato la sfida di domenica sera contro il Frosinone, cruciale per la salvezza. Ecco le sue parole in conferenza

Nicola Badursi 24 maggio 2024 (modifica il 24 maggio 2024 | 14:40)

Fabio Cannavaro, allenatore dell'Udinese, ha presentato la sfida di domenica contro il Frosinone, ultimo turno di campionato che sarà decisivo per l'obiettivo salvezza. .

Cannavaro ha iniziato: "L'avevo detto che contro l'Empoli ero preoccupato perché sapevo che squadra è l'Empoli. L'euforia che avevo visto avevo cercato di calmarla anche in conferenza e non sono stato ascoltato. C'è l'ultima partita, ad oggi siamo salvi, ma bisognerà giocare con la testa ancora di più di quanto fatto. Dobbiamo usare le nostre forze senza stare a pensare ad altro. Se vogliamo pensare di risolvere la gara nel primo tempo o se vogliamo aspettare gli altri campi la vedo dura, noi dobbiamo giocare per cercare di vincere la partita senza calcoli, con intelligenza. Anche il Frosinone dovrà cercare di fare la partita, di vincere, loro hanno doppio risultato in caso di notizie da Empoli, ma non credo faranno calcoli di questo tipo".

Il tecnico ha poi proseguito parlando del vantaggio di avere solo un risultato disponibile: "Posso essere d'accordo, sembra quasi come se sia solo ed esclusivamente un problema nostro, ma il problema ce l'hanno tutte. Il Frosinone sa che c'è una squadra che proverà a metterli in difficoltà, l'Empoli giocherà contro una delle migliori squadre del girone di ritorno, quando ho firmato ci davano già per morti, ma sapevo che queste due erano le partite più importanti e siamo qua perché ho degli uomini. Sapete le difficoltà nella gestione, i problemi fisici, chi è andato in campo ha fatto uno sforzo incredibile, ora mi aspetto l'ultimo. Sarà una montagna da scalare ma vogliamo mettere la bandierina".

Il punto sugli infortunati: "Pereyra me lo aveva detto anche a Lecce che era pronto, ma poi zoppicava come me (ride ndr). Thauvin oggi è rientrato in gruppo, Pereyra lo farà domani, dovrò iniziare a contare quanti minuti possono fare. In una situazione normale li faresti giocare sempre perchè ti fanno cambiare le partite, l'emergenza però è stata continuata praticamente per tutto l'anno. Davis starà a noi capire se farlo giocare dall'inizio, usarlo da subentrante perché riesce sempre a ridare linfa alla situazione".

Samardzic? "Ci ho parlato ancora, può migliorare in certe situazioni, talvolta perde palloni in modo stupido. Da quando sono arrivato è il giocatore che ci ha dato più qualità. Ben vengano i ragazzi come lui, Thauvin e Pereyra".

Sul ruolo di Brenner: "Gliel'ho detto, nell'uno contro uno da giocatori così mi aspetto quel qualcosa in più e non che torni indietro perchè viene da un periodo difficile. Sa che la società punta molto su di lui, dovrò da qui a domenica valutare tante cose, rispetto agli altri sta meglio fisicamente".