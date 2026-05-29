Il Mondiale si avvicina e se non ci sarà l'Italia, ci saranno diversi tecnici che rappresentato il nostro paese. Da Carlo Ancelotti a Vincenzo Montella passando per Fabio Cannavaro che proverà a dire la sua alla guida dell'Uzbekistan. Per il coach c'è stata una recente intervista rilasciata al quotidiano più importante d'Italia, la Gazzetta dello Sport. Tra le varie domande si è ricostruita la sua carriera e non possiamo fare altro che passare anche dalle dichiarazioni rilasciate sulla sua esperienza all'Udinese. Fabio ha fatto il punto, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su quello che potrebbe essere il suo futuro, ma anche su quello che è stato il suo passato con i colori bianconeri.

L'esperienza in bianconero di Cannavaro

Fabio Cannavaro

"Nonostante la salvezza ottenuta con la squadra, la mancata conferma non è stata facile da accettare. Ancora oggi fatico a comprendere i motivi di quella decisione". Tanto rammarico, anche perché le stagioni successive con mister Kosta Runjaic hanno dimostrato che si sarebbe potuto aprire un ciclo. Logicamente adesso si stanno preparando i Mondiali ed anche per il capitano Campione del Mondo nel 2006 c'è la possibilità di prendersi una grande ed importante rivincita.