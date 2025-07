Notizie Udinese – Cantiere in costruzione: il punto sulla difesa friulana

La difesa bianconera continua a subire cambiamenti e Runjaic deve trovare una quadra per la prossima stagione

Lorenzo Focolari Redattore 7 luglio 2025 (modifica il 7 luglio 2025 | 13:10)

L'Udinese sta lavorando per rinforzare la propria difesa, dopo l'uscita di Jaka Bijol, che era un elemento chiave del reparto e vicecapitano della squadra. Questa partenza non sarà facile da sostituire, ma il club friulano è già attivamente impegnato nella ricerca di un nuovo giocatore da mettere a disposizione dell'allenatore Kosta Runjaic. Quest'ultimo ha già accolto Nicolò Bertola, arrivato a parametro zero dallo Spezia, anche se sembra più adatto a giocare come braccetto, nel caso in cui venga mantenuto il modulo con tre difensori. Tra i vari nomi circolati per rimpiazzare il calciatore sloveno, oltre a Goglichidze e Idzes, si è aggiunto quello di Gaspar.

Gaspar, dotato di una fisicità notevole, sarebbe integrato come centrale nella difesa a tre, almeno in un primo momento, mentre si valuta la sua capacità di adattamento, poiché a Lecce ha militato in una linea a quattro, mentre in Portogallo, al Vizela, ha giocato anche in una difesa a tre. Con lui centrale, Bertola potrebbe essere provato nel ruolo di braccetto destro, una posizione che potrebbe risultargli più naturale.

Dall'altro lato, c'è il versatile Solet. Non sarà semplice trattenerlo, ma l'intenzione al momento è quella di tenerlo in squadra, a meno che non arrivino offerte decisamente allettanti. Il difensore francese, nonostante alcuni aspetti da migliorare, ha già dimostrato di poter essere un punto di riferimento in difesa, come ha mostrato nelle sue prestazioni di alto livello nel girone di ritorno della scorsa stagione.