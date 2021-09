Notizie Udinese – Capienza al 100% negli stadi? / C’è una speranza

Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha parlato della possibilità di rivedere gli stadi occupati al 100%

L' Udinese non si vuole più fermare. Ieri, i ragazzi di Gotti hanno sbancato il Picco di La Spezia, salendo così a quota sette punti in classifica. Inizio strepitoso. Adesso, i friulani saranno chiamato ad un duro match. Lunedì, infatti, il Napoli di Spalletti sarà ospite alla Dacia Arena. Il pubblico bianconero anche se non sarà al completo, farà sentire tutto il suo calore. Come ben sappiamo, ad oggi, gli stadi possono contenere solamente il 50% della capienza. Tuttavia, presto, la situazione potrebbe cambiare . Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A e vice presidente vicario della Figc, ha rilanciato l'ipotesi di una riapertura totale degli impianti. Ecco le sue dichiarazioni .

Dal Pino, intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento, auspica in una riapertura totale degli stadi per permettere ai club di frenare le perdite. '' Ci piacerebbe che il Governo prendesse in considerazione la nostra unica richiesta: tornare a riempire gli stadi . Le società non sono più in grado di sostenere una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai club esteri e di svantaggio economico con tutti gli impegni presi per mantenere le squadre al vertice''. Ma non finisce qua .

Il presidente della Lega Serie A ha preso in considerazione la Francia e l'inghilterra, paesi dove il governo ha concesso la riapertura totale. ''E' iniziato un campionato attraente e sicuramente avremo una lotta fino all'ultimo per diverse posizioni, come già è successo l'altro giorno. Tuttavia, dispiace vederlo cominciare soltanto con il 50% del pubblico e non col 100% come accaduto in Inghilterra, che oggi e' purtroppo il mercato di riferimento, o anche in Francia'' - prosegue Dal Pino - ''Alcuni parlamentari hanno proposto di passare al 75% della capienza. Ogni passo in avanti va valutato positivamente, per cui ringrazio i parlamentari che si sono mossi in questa direzione. E' evidente che e' meglio il 75 del 50, ma non si spiega perchè non si possa tornare al 100% con green pass, controlli e misure di sicurezza".