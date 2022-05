Udinese – Il capitano ai margini della società / Addio a fine stagione?

Stiamo parlando (senza ombra di dubbio) di uno dei giocatori più rappresentativi per l'Udinese nelle ultime stagioni. Un pilastro su cui tutti i mister hanno fondato la loro fase difensiva. Dal rientro dall'infortunio, però, non è riuscito più a trovare molto spazio e il suo impiego sul campo da gioco è diminuito drasticamente.

Dall'essere uno dei titolari fissi è diventato, soltanto, una buona riserva . Il suo posto è stato preso da Pablo Marì che sta svolgendo una seconda parte di stagione incredibile e di conseguenza risulta quasi impossibile farlo accomodare in panchina. Anche gli altri due centrali stanno performando al meglio e di conseguenza non resta altro che un ruolo da comprimario .

Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Bram Nuytinck. Il difensore è stato premiato come miglior giocatore bianconero della passata stagione, ma quest'anno non sta riuscendo nella riconferma. Ora tocca alla società bianconera capire se potrà essere ancora una risorsa o meno. Si prospetta un futuro lontano da Udine. Ecco dove <<<