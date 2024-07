Notizie Udinese | O capitano, mio capitano: Thauvin il favorito per la fascia

Il francese ha i requisiti per diventare il nuovo uomo squadra dei bianconeri dopo gli adii di Pereyra e Walace. Valutazioni in corso

Una delle questioni che tiene banco nel ritiro austriaco è quella che riguarda chi sarà il prossimo calciatore a portare la fascia sul braccio. L’Udinese ha da sempre affidato tale responsabilità il giocatore con più presenze, come Walace e Pereyra l’anno scorso. Se questa "tradizione" dovesse essere riproposta, il compito spetterebbe a Samardzic. In caso di permanenza in squadra, il serbo diventerebbe dunque uno dei giocatori a cui poter affidare tali responsabilità. Classe 2002 che rispecchia quindi i criteri di assegnazione, dati che però per Runjaic non bastano.