Jesper Karlstrom resterà all'Udinese per altre due stagioni. La firma è chiara ed il rinnovo è stato scritto proprio nel corso delle ultime ore, colpo importante per il calciomercato. Una scelta che permetterà al club di avere un perno fondamentale per la squadra di mister Kosta Runjaic fino al 2028. Un prolungamento che arriva dopo una stagione da assoluto protagonista in cui ha sempre diretto il team anche se con qualche basso intorno alla metà dell'annata. Resta un centrocampista o meglio un metronomo fondamentale per l'idea di gioco del tecnico tedesco e di conseguenza l'Udinese non si è lasciata scappare l'opportunità di poter prolungare. Passiamo a tutti i dettagli su questo rinnovo fino al 2028.

I dettagli di un super rinnovo

Karlstrom e Noslin

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Il calciatore svedese ha commentato in questo modo il suo prolungamento: "Sono molto felice di proseguire quest'esperienza. L'Udinese è un club importante di cui sono onorato di essere capitano. Non vedo l'ora di finire al meglio questa stagione di continuare, nei prossimi 2 anni, a vestire questa maglia lottando per raggiungere nuovi traguardi insieme. Ringrazio la società per la fiducia ed i tifosi per l'affetto che mi hanno sempre dimostrato. In questi 2 anni ho apprezzato i valori dell'Udinese e della sua gente e sono felice di rappresentarli sul campo".