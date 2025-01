Udinese – Un capitano da solo non può fare la differenza: il punto

In una serata come quella di ieri c'è stata una sola nota positiva: il suo nome è Florian Thauvin, il capitano della squadra

Payero ha timbrato la tabella dei marcatori del match, ma per chi ha vissuto tutti i 90 minuti della partita sa che la vera nota positiva è stato Florian Thauvin . Il capitano francese ha cercato di farsi strada con la forza e le sue giocate di qualità imbattendosi soltanto nel muro lariano.

Sta continuando a giocare tutte le partite e capiamo il perché. Sembra essere insostituibile non tanto per un fattore tecnico, quanto per un fattore legato ai valori umani. Thauvin sa quale sia il peso di essere il capitano e questo fa fuoriuscire un'energia unica che lo rende il faro di questo squadra.