Udinese – Il capitano è l’ultimo a lasciare la nave: focus sul migliore

Dopo la partita di ieri pomeriggio contro la Salernitana la situazione Udinese è a dir poco sconfortante. Ecco il focus sul migliore in campo

L'Udinese sembra aver completamente e definitivamente aver staccato la spina. La squadra di Andrea Sottil dopo aver chiuso la prima frazione in vantaggio per due reti a zero è riuscita a farsi rimontare dalla Salernitana e nel finale è arrivata addirittura la beffa che ha portato alla quinta sconfitta consecutiva. Una situazione sicuramente difficile per la squadra, ma un momento in cui è davvero difficile riuscire a trovare una soluzione. Sono gli infortuni e le squalifiche a farla da padrona ed infatti contro la Vecchia Signora settimana prossima sarà complesso riuscire a scendere in campo con un undici competitivo. Nel frattempo non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere il focus sul miglior giocatore in campo.

Mai come in questa situazione possiamo confermare l'affermazione: "Il capitano è l'ultimo ad abbandonare la nave". Ieri per Roberto Pereyra è arrivata una prestazione stoica visto che è l'unico ad averci provato per più di novanta minuti e ad essersi infuriato con tutto e tutti quando le cose non sono andate per il verso giusto. La prima rete nasce da un suo cross che probabilmente se non avesse segnato Zeegelaar si sarebbe trasformato in calcio di rigore. La seconda, invece, è una grande azione corale iniziata dai suoi piedi e terminata con un assist pregevole per Ilja Nestorovski.

Si parla di futuro — Quando c'è "El Tucu" al centro del discorso, non si può fare altro che parlare di futuro. La squadra bianconera sicuramente deve fare del suo meglio per poter mantenere questo giocatore che si sta confermando fondamentale per tutto il team. Ad oggi la situazione per il rinnovo non è delle più semplici, ma sappiamo che la società ha un buon rapporto con il suo capitano.