Notizie Udinese | Caressa sulla salvezza: “Ai friulani serve un miracolo”

Caressa ha poi proseguito:" L'Empoli ha un calendario molto difficile, ma è una squadra che ha avuto un buon rendimento con Nicola fino a un certo punto. Non vorrei che si sia fatta prendere un po' dalla paura perché è una squadra che segnava tanto e, invece, anche la gara con il Frosinone è stata una partita del terrore. Tutte le altre sono lì. L'Udinese è riuscita a strappare un punto al Napoli, ma serve un miracolo nelle ultime tre partite. Sarà una lotta apertissima, bellissima. Diciamo che il Sassuolo deve fare qualcosa in più, se non 9 punti, almeno 7 per sperare di salvarsi e non sarà facile".