Udinese | La carica di Silvestri: ”Non vedo l’ora di tornare in campo”

Ieri, 6 Luglio, Marco Silvestri è stato ospite ad Udinese TV, per l'evento di presentazione della campagna abbonamenti 2022/23. Nel corso della serata, l'estremo difensore bianconero si è espresso in merito ai temi caldi dell'ultimo periodo, con un ampio focus sul nuovo allenatore e sulle sue ambizioni future. Non perdiamoci in chiacchiere e riportiamo di seguito le parole del portiere ex Hellas Verona. Nel corso dell'intervista, il portiere bianconero ha parlato del rapporto con i tifosi e del suo desiderio di recuperare il prima possibile dall'infortunio all'inguine rimediato lo scorso 18 Maggio, che lo ha tenuto lontano dal campo per diversi giorni: