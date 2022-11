News Udinese / Carnevale confessa: “In Friuli vivo la mia seconda vita”

Il dirigente bianconero si è raccontato a 360 gradi in un'intervista rilasciata questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport

Mentre l'Udinese è tornata al lavoro per preparare la seconda metà di stagione, Andrea Carnevale, dirigente dei friulani, si è raccontato senza peli sulla lingua in una intervista al Corriere dello Sport. L'Udinese è per lui da sempre un riferimento importante nel suo percorso umano e professionale e ne parla così, partendo dal suo arrivo in Friuli da calciatore: "Sono andato due volte, la seconda vincemmo il campionato di Serie B". E poi ha aggiunto: "In Friuli vivo la mia seconda vita. Non finirò mai di ringraziare la famiglia Pozzo e anche Pierpaolo Marino, mi hanno aiutato in un momento difficile della mia vita, quando mi ero un po’ perso. Potevo perdermi e invece loro mi hanno voluto".

Parlando di Mondiali, rivela i nomi dei giocatori seguiti nel tempo dall'Udinese, come Ziyech, seguito da prima che andasse al Chelsea. "Stiamo seguendo gli americani, mi hanno sorpreso, giocano tutti in Europa, sono già arrivati, quindi inavvicinabili. Noi raccogliamo informazioni, vediamo video. In questo periodo vedo tutte le partite del Mondiale". Il dirigente friulano si è poi soffermato sul Marocco, autentica rivelazione di questo torneo in Qatar, spiegando come alcuni marocchini siano ancora appetibili sul mercato. "Anni fa scoprii Benatia. Masina si è infortunato, ha dovuto saltare il Mondiale. Poi avevamo portato in Italia Zielinski. C’è Ebosse nel Camerun, che è con noi oggi".

Modalità di scouting — Carnevale ha poi raccontato vari aneddoti sulle modalità dello scouting per scoprire talenti, spiegando come ci sia una grande organizzazione. "Facciamo un ottimo lavoro, andiamo a prendere sconosciuti che in due o tre anni diventano giocatori di prima fascia. Molina, De Paul, Udogie sono gli ultimi esempi. A me piacciono giocatori strutturati, se sono piccoli vanno bene solo... come Maradona".