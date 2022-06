News Udinese – Carnevale su Deulofeu: “Con lui e Beto, il nostro obiettivo”

Il team bianconero ha iniziato a lavorare in vista della prossima stagione. Stiamo parlando di una squadra che ha ancora voglia di sorprendere e continuare a fare del suo meglio per vincere. Sicuramente non sarà facile, ma potrebbe essere un'ottima chance per iniziare a posizionarsi nella parte sinistra della classifica, risultato che manca da troppo tempo. Si lavora semplicemente ed unicamente in quest'ottica, anche se prima di tutto bisogna portare i piedi per terra e cercare di costruire una squadra in grado di salvarsi. Solo dopo si può pensare agli obiettivi aggiuntivi. Proprio nelle scorse ore ha parlato Carnevale che è il responsabile dell'area scouting bianconera. Ecco il suo pensiero sulle operazioni della società.