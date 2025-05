Udinese – Carnevale: “Futuro Lucca? Vi dico che…” Le parole

Andrea Carnevale, che si occupa del scouting per l’Udinese , ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli , riguardo alla situazione sul futuro di Lorenzo Lucca. L'attaccante è uno dei nomi caldi del mercato bianconero.

"Non posso esprimermi riguardo il mercato. Lorenzo ha dimostrato il suo valore, ha segnato 22 reti in due annate a Udine ed è un giocatore della nazionale. È pronto per Napoli, Juventus e Milan. È diventato un calciatore forte, con una buona maturità, abile con i piedi, un vero cacciatore in area e so che a Conte piacciono molto questi tipi di calciatori.