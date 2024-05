Notizie Udinese – Caso Brenner? Cannavaro: “Ho bisogno di tutti…”

Nasce un nuovo caso in vista della sfida di campionato contro il Frosinone? L'Udinese effettivamente si trova in una situazione complessa con un punto che potrebbe bastare, ma allo stesso tempo condannare il club. A tutto questo bisogna anche aggiungere la faccenda Brenner e sostituzione anticipata dopo soli 50 minuti di gioco.

Infatti il brasiliano era entrato in campo al minuto 7 dopo l'infortunio di Isaac Success, ma ad inizio secondo tempo è Keinan Davis che ha preso il suo posto. Il calciatore non l'ha presa bene, visto che è rientrato negli spogliatoi prima del tempo. A fine partita mister Cannavaro ha tagliato corto: "Ero preso dalla gara e non ho visto che è rientrato direttamente negli spogliatoi. Il cambio non era una punizione, avevo bisogno di centimetri e fisicità, alla fine ho bisogno di tutti".