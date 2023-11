Notizie Udinese | Caso Okoye: convocato dalla Nigeria, rimane a Udine

Fa discutere il caso che riguarda da vicino Maduka Okoye , portiere dell'Udinese visto durante la gara contro il Cagliari in Coppa Italia. Tra l'altro tra i migliori in campo in quell'occasione.

Caso Okoye in nazionale

Ha fatto scalpore in Nigeria la mancata risposta di Okoye alla convocazione in Nazionale. L'estremo difensore doveva partire per gli impegni contro Lesotho e Zimbabwe, gare valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. A spiegare i motivi di questa situazione ci ha pensato il Ct Peseiro. Il tecnico della Nigeria ha riferito che il portiere bianconero è dovuto a rimanere a Udine per problemi legati al passaporto.