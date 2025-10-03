Notizie Udinese | Caso Okoye: la squalifica sta per terminare! I tempi

Dopo più di due mesi l'Udinese si prepara a riavere il suo portiere. Si avvicina il ritorno di Maduka Okoye , che il 18 ottobre avrà finalmente completato i due mesi di sospensione. Il portiere nigeriano sarà disponibile a partire dalla prima partita dopo la seconda pausa della stagione, quindi potrà essere reintegrato in occasione della trasferta a Cremona .

La partita contro il Cagliari sarà quindi l’ultima in cui osserverà dalla tribuna. Così Runjaic potrà avere ampia scelta in porta. Sava, come la scorsa stagione, sta difendendo egregiamente la porta bianconera anche se ci sono state un po' di sbavature. Okoye scalpita per rientrare e questo lo rende ancora più importante.