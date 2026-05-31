L'Udinese o meglio il difensore che gioca nella squadra bianconera può tirare un vero e proprio sospiro di sollievo. Dopo le accuse di circa un anno fa è arrivata la decisione del GIP (su richiesta della Procura) di archiviare definitivamente il caso che coinvolgeva il difensore centrale Oumar Solet. Il francese era stato accusa da una donna di 32 anni di violenza sessuale dopo una serata passata assieme al difensore ex Salisburgo ed alcuni amici. Sicuramente questa decisione toglie anche ogni dubbio sul suo futuro e rende il calciatore ancora più appetibile sul mercato non dimentichiamo che sulle sue tracce ci sono sia i neroazzurri di Milano che anche diversi club della massima serie del calcio inglese.

Gli interessamenti su Solet

Vardy, Solet e Okoye

Il difensore archivia definitivamente una causa da cui si è sempre professato come estraneo e la legge italiana ha dato ragione anche in tempi brevi. Adesso non possiamo fare altro che cercare di capire quello che potrebbe essere il suo futuro, anche se l'Inter non ha ancora affondato il colpo con l'Udinese. 25/30 milioni dovrebbe essere la richiesta del club friulano, vedremo quale sarà la prima società a mettere sul campo quest'offerta e di conseguenza assicurarsi le prestazioni di uno dei migliori centrali del nostro campionato.