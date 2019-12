Castori (ri)lancia Lasagna: Aveva e ha un motore straordinario.

Fabrizio Castori rimane uno dei candidati (new entry) per la panchina dell’Udinese, visto che Gotti non ha ancora sciolto la sua prognosi se vuole diventare primo allenatore o rimanere vice. Poi i risultati fanno pensare che durante la sosta comunque la società bianconera dovrà prendere una decisione definitiva per non creare ulteriori alibi nello spogliatoio. Il trainer, ora ai box, tra l’altro conosce molto bene il capitano dell’Udinese Kevin Lasagna. «Aveva e ha un motore straordinario. Arrivando dall’Interregionale, al tempo, doveva imparare a gestire le forze per tutto l’arco dei 90′. Così, spesso, entrava a gara in corso e assieme a Mbakogu risultava devastante. Io e Giuntoli dicevamo che nel giro di pochi anni sarebbe arrivato in nazionale: al tempo sembrava un’iperbole eppure è andata proprio così», ha raccontato al Messaggero Veneto. « L’ho visto dal vivo col Napoli. Non a caso ha segnato attaccando lo spazio, perfettamente servito da Fofana. Se viene lanciato sempre in questa maniera risulta imprendibile».