Udinese-Catanzaro / I convocati di mister Sottil: fuori Nehuen Perez

L'Udinese ha emanato i convocati in vista del prossimo incontro di campionato. La squadra bianconera continua a lavorare sui campi del Bruseschi e non vede l'ora di iniziare a tutti gli effetti la sua nuova stagione. Domani alla Dacia Arena una di quelle sfide che non si possono sbagliare per diversi motivi. Il primo è sicuramente l'eliminazione diretta. Chi perde alla fine dei 120 minuti più rigori è definitivamente fuori dalla Coppa Italia. Ricordiamo che l'Udinese non supera gli ottavi di finale da più di un decennio, decisamente troppo tempo per una società di questa caratura. Ora non perdiamo tempo ed andiamo subito con tutti i convocati <<<