Udinese-Catanzaro 4-1 / Il top e il flop del primo incontro stagionale

Il top di giornata viene consegnato alla nuova coppia del gol bianconera, stiamo parlando di Florian Thauvin e del bomber portoghese Beto . I due insieme sembrano intendersi a memorie e le prestazioni di questo ultimo periodo ne sono una vera e propria dimostrazione. I due calciatori sono andati in rete praticamente sempre e di conseguenza abbiamo una certezza almeno in attacco sin dall'inizio di questa stagione. Non possiamo fare altro che seguirli da vicino, ma l'idea è quella che ci faranno divertire davvero tanto con la casacca dell'Udinese sulle spalle. Dopo aver parlato del migliore in campo, non possiamo fare altro che passare a chi più di tutti ha deluso nel corso dei novanta minuti.

Il flop di giornata

In realtà oggi non c'è un vero e proprio flop visto che tutti hanno giocato comunque una buona partita. L'unico grosso difetto (se vogliamo trovarne uno) è stata l'entrata in campo del difensore laterale Joao Ferreira. Il calciatore ex Watford ha rischiato in meno di un minuto di farsi cacciare fuori dal campo per via di una maglia tirata ai danni di un attaccante del Catanzaro. Nel complesso resta una buonissima Udinese che lascia segnali positivi in vista dell'inizio della stagione. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Lazar Samardzic rischia di saltare <<<