Causio: “Udinese ancora in costruzione, non so dove la Juve potrebbe mettere De Paul”

UDINE – La ripresa del campionato in programma questo week end, vedrà la partita tra Juventus e Udinese andare di scena a Torino, tra le mura dell’Allianz Stadium, dove i bianconeri del Piemonte vogliono tornare alla vittoria dopo la sconfitta subita nell’ultima partita del 2020 contro la Fiorentina per 0-3. Anche l’Udinese ha chiuso l’anno nel peggiore dei modi, con una sconfitta in casa contro il Benevento per 0-2 che ha minato la consapevolezza della squadra che ora si trova costretta ad un inizio d’anno in salita.

A presentare la partita ci ha pensato l’ex giocatore di entrambe le squadre Franco Causio, che ai microfoni di Tuttojuve ha parlato della sfida: “Io non sono solito considerare più di tanto, nel calcio, punti e statistiche. L’Udinese ha perso due partite che non avrebbe mai dovuto perdere: Spezia ad inizio stagione e Benevento, nell’ultima del 2020. Certo è che Gotti non ha mai avuto un giocatore importante, Mandragora. Questo ha penalizzato inevitabilmente l’Udinese in fase di costruzione, nelle varie partite”. Questo il giudizio dell’ex calciatore sulla prima parte della stagione della squadra bianconera, con Causio che ha sottolineato l’importanza di Rolando Mandragora, di cui Gotti ha dovuto fare a meno per molto tempo per l’infortunio che ha tenuto il giocatore lontano dal campo.

Chiosa sul calciatore argentino De Paul, ormai consacrato ad alti livelli, e nel mirino delle big d’Italia e d’Europa, con la Juventus che ha fatto più di un pensiero sul giocatore, che per ora rimane comunque con indosso il bianconero di Udine, e che guiderà la squadra di Gotti nella prima sfida di gennaio contro la Juventus di Andrea Pirlo, che potrebbe essere la sua futura squadra: “De Paul all’Udinese ha fatto un salto di qualità importante, ma non so dove potremmo vederlo collocato nella Juventus. L’anno scorso ricordo una sua partita interessante da regista, davanti alla difesa, proprio contro i bianconeri.”