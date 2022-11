Notizie Udinese / Cauto ottimismo per Makengo: nel mirino l’Empoli

Il centrocampista francese è ancora alle prese con l'infortunio subito a La Spezia. La tabella di marcia però prevede il rientro il 4 gennaio

Redazione

La squadra bianconera è tornata al lavoro nella giornata di venerdì per cominciare il lavoro in vista della ripresa del campionato. Adesso si inizia a tracciare un nuovo percorso ed occorre fare del proprio meglio per potersi prendere un ruolo da assoluti protagonisti anche nel corso della seconda parte di campionato. Dall'altra parte ci saranno molte squadre agguerrite e fare punti sarà ancora più difficile rispetto alla prima parte della stagione. Il centrocampo friulano è alle prese con diverse defezioni, una su tutte quella di un calciatore molto importante come Jean Victor Makengo. Ecco le ultime sulla sua condizione fisica e sull'infortunio.

Il Gazzettino si occupa oggi del caso Makengo: il francese ha giocato l'ultima partita a Cremona, entrando in campo nel finale. Poi lui stesso ha annunciato il problema tendineo che lo affligge e ha dato appuntamento a tutti al 2023. Secondo il quotidiano, ora Makengo ne avrà, come minimo, per altri 10 giorni. Tradotto, significa che non è affatto sicuro che possa essere completamente a posto per il 4 gennaio contro l'Empoli, anche se resta un cauto ottimismo.

Rientri importanti — Insieme a lui, il tecnico piemontese potrà riabbracciare Becao e Udogie, altri due giocatori cardine del sistema friulano. Senza di loro i bianconeri hanno faticato nel finale, inanellando una serie di sette sfide senza vittoria. Per riprendere il giusto cammino, l'Udinese è attesa il 17 dicembre a un test di lusso contro l'Athletic Bilbao. Amichevole a cui sicuramente non prenderà parte Makengo. Poi si vedrà. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul calciomercato della squadra del Friuli Venezia Giulia. In queste ore Marino sembrerebbe lavorare a una tripla cessione in attacco. Ecco di chi si tratta <<<