Cavese, il friulano Oviszach si veste di blufoncé

La Cavese 1919 annuncia di aver raggiunto un accordo con la società Udinese Calcio per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enrico Oviszach. L’attaccante ha sottoscritto con il club blufoncé un contratto fino al 30 giugno 2023. Nato a Udine il 26 marzo 2001, Oviszach è cresciuto nell’Audace e nel Moimacco, società dilettantistiche del territorio friulano, prima di approdare all’età di 9 anni all’Udinese, dove dagli Esordienti è arrivato fino alla Primavera. Nella stagione 2019/20, nel campionato ‘Primavera 2’, ha realizzato 9 gol in 17 incontri, meritandosi anche la convocazione in prima squadra del tecnico Luca Gotti.