Udinese – C’è tanta distanza ma niente è impossibile: l’analisi

Una partita a senso unico ma ci spiragli di buona Udinese: la via tracciata si vede e Runjaic vuole continuare cosi

Lorenzo Focolari Redattore 10 novembre - 09:19

Nonostante il risultato finale sia stata una sconfitta, possiamo parlare e analizzare di alcuni aspetti positivi della gara dell’Udinese. La gara all’Olimpico era una delle gare più difficili della stagione già sulla carta e nonostante questo i margini per far male alla Roma c’erano.

Il rigore causato di Kamara non è stato altro che la ciliegina sulla torta di un momento di estrema sofferenza per i bianconeri. La Roma aveva il pallino di gioco e gli uomini di Runjaic erano alle corde. La palla lunga per Atta ha scatenato un attimo di illusione perché il francese avrebbe potuto anche andare in goal.

Nella seconda frazione gli uomini di Gasperini ha ricominciato con il ritmo forte e l'Udinese ha subito fino all'80esimo. Nel finale pesano ancora la palla di Zaniolo sbagliata a tu per tu con Svilar e il palo di Atta.