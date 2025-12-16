Udinese – Centrocampo da paura: i numeri in campionato

Ci sono dati molto positivi che confermano quanto la squadra di Runjaic stia lavorando bene sotto alcuni aspetti

Lorenzo Focolari Redattore 16 dicembre 2025 (modifica il 16 dicembre 2025 | 12:04)

Con la vittoria contro il Napoli, l’Udinese ha ricevuto un bel regalo per le festività. Il primo gol per questa stagione, realizzato da Ekkelenkamp, che già a febbraio aveva segnato contro gli azzurri, ha portato tre punti che infondono fiducia. La Gazzetta dello sport mette in evidenza anche un altro punto riguardo alla formazione bianconera: l’evoluzione dei centrocampisti.

Fino ad adesso, l’Udinese ha visto andare a segno dieci giocatori, inclusi tutti i membri del centrocampo. Il capitano Karlstrom ha realizzato una rete contro il Lecce, Atta ha segnato contro l’Inter, Piotrowski ha messo a segno un gol contro il Genoa e Ekkelenkamp ha trovato il bersaglio contro il Napoli.

Mancano all'appello Lovric, previsto per una cessione a gennaio, Zarraga, che ha giocato 8 partite per un totale di 185 minuti, e Lennon Miller, sceso in campo 4 volte per 74 minuti in totale. Ma il suo futuro è promettente e l'Udinese ne è consapevole.