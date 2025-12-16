mondoudinese udinese news udinese Udinese – Centrocampo da paura: i numeri in campionato

udinese

Udinese – Centrocampo da paura: i numeri in campionato

Udinese – Centrocampo da paura: i numeri in campionato - immagine 1
Ci sono dati molto positivi che confermano quanto la squadra di Runjaic stia lavorando bene sotto alcuni aspetti
Lorenzo Focolari Redattore 

Con la vittoria contro il Napoli, l’Udinese ha ricevuto un bel regalo per le festività. Il primo gol per questa stagione, realizzato da Ekkelenkamp, che già a febbraio aveva segnato contro gli azzurri, ha portato tre punti che infondono fiducia. La Gazzetta dello sport mette in evidenza anche un altro punto riguardo alla formazione bianconera: l’evoluzione dei centrocampisti.

Fino ad adesso, l’Udinese ha visto andare a segno dieci giocatori, inclusi tutti i membri del centrocampo. Il capitano Karlstrom ha realizzato una rete contro il Lecce, Atta ha segnato contro l’Inter, Piotrowski ha messo a segno un gol contro il Genoa e Ekkelenkamp ha trovato il bersaglio contro il Napoli.

Mancano all’appello Lovric, previsto per una cessione a gennaio, Zarraga, che ha giocato 8 partite per un totale di 185 minuti, e Lennon Miller, sceso in campo 4 volte per 74 minuti in totale. Ma il suo futuro è promettente e l’Udinese ne è consapevole. Le ultime di mercato: Colpo del Napoli? Ecco il regalo per Conte <<<

Leggi anche
Notizie Udinese – “Triello” sulla fascia sinistra! I nomi attuali
News Udinese – Davis ritrova l’assist: manca solo il goal

© RIPRODUZIONE RISERVATA