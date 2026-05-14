L'avventura tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic ed il difensore centrale Enzo Ebosse sembra essere arrivata alla parola fine. Una trattativa di primissimo livello con la squadra bianconera che è vicinissima a chiudere quest'affare e di conseguenza a salutare definitivamente il calciatore del Camerun. Il Torino è sicuramente soddisfatto delle prestazioni di un difensore che ha fatto capire di poter dire la sua in Serie A e soprattutto poterlo fare da assoluto protagonista. Proprio per questo motivo bisogna mettere solo a posto le cifre. Non perdiamo un secondo e passiamo a tutti i dettagli su questo possibile colpo di mercato.

Le cifre dell'ipotetico affare di mercato

Ebosse

Enzo Ebosse verso il Torino ed è arrivato il momento di parlare delle possibili cifre che serviranno per chiudere l'affare. 2,5 milioni di euro è la clausola fissata dal club del Friuli Venezia Giulia per cedere definitivamente le prestazioni del calciatore presente all'ultimo Mondiale in Qatar. Una cifra importante per l'Udinese, visto che il calciatore è oramai fuori dal progetto e sicuramente il suo rientro nel Nord-Est italiano sarebbe visto tutt'altro che di buon occhio con una difesa che oramai sembra aver trovato la sua quadra e punterà su giovani promettenti come lo stesso Matteo Palma al rientro dal prestito alla Sampdoria.