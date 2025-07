Udinese – Cessioni in difesa e tra i giovani della rosa: i dettagli

Le uscite in casa Udinese non accennano a terminare e adesso la dirigenza cerca di vederci chiaro per proseguire nel mercato

Lorenzo Focolari Redattore 15 luglio 2025 (modifica il 15 luglio 2025 | 12:10)

Le trattative per i prestiti di Pejicic e Pafundi sono ancora in stand-by, così come le vendite di Payero e Lovric. Tuttavia, si è chiusa l'operazione che porterà Luca Kjerrumgaard a indossare la maglia del Watford. Si tratta di una collaborazione tra il club inglese e l'Udinese. L'attaccante del 2003 passerà formalmente prima dalla società friulana. Oggi sono previste le visite mediche. Il calciatore è di proprietà del club danese Odense, ha segnato 22 reti e fornito 7 assist nelle 29 partite della passata stagione, giocando un ruolo chiave nella promozione della squadra biancazzurra.

Dopo il suo infortunio al crociato e il prestito allo Jagiellonia, Ebosse lascerà Udine per trasferirsi all'Hellas Verona. Anche il terzino portoghese Esteves è in uscita, ceduto in prestito con opzione di riscatto della metà al club portoghese Alverca, che milita nella massima divisione lusitana. Dopo un prestito sfortunato agli svizzeri dell'Yverdon, il portoghese si appresta a una nuova cessione temporanea, questa volta nel suo paese natale.

I nomi per il reparto difensivo rimangono sempre gli stessi, da Goglichidze a Idzes, mentre appare sfumata la pista che portava a Bella Kotchap. L'obiettivo di mercato Floriani Mussolini ha firmato con la Cremonese.