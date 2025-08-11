Udinese – Altra chance per Pafundi? Il futuro dell’attaccante

Nuova opportunità in arrivo per Simone Pafundi , ritenuto uno dei giovani più promettenti per il futuro del calcio italiano. Rientrato dal prestito con il Losanna a Gennaio scorso, il ragazzo del 2006 si è subito messo a disposizione di Runjaic e dell'Udinese.

Il fantasista è prossimo a un passaggio all'Empoli, con il club toscano che sta intensificando i colloqui con l'Udinese per concludere positivamente l'affare, impostato su un prestito. L'obiettivo è quello di far crescere il ragazzo per poter essere pronto al livello della Serie A.