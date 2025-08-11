Nuova opportunità in arrivo per Simone Pafundi, ritenuto uno dei giovani più promettenti per il futuro del calcio italiano. Rientrato dal prestito con il Losanna a Gennaio scorso, il ragazzo del 2006 si è subito messo a disposizione di Runjaic e dell'Udinese.
mondoudinese udinese news udinese Udinese – Altra chance per Pafundi? Il futuro dell’attaccante
udinese
Udinese – Altra chance per Pafundi? Il futuro dell’attaccante
Il ragazzo classe 2006 attualmente dei bianconeri, potrebbe avere altre possibilità in Serie B: ecco il club
Il fantasista è prossimo a un passaggio all'Empoli, con il club toscano che sta intensificando i colloqui con l'Udinese per concludere positivamente l'affare, impostato su un prestito. L'obiettivo è quello di far crescere il ragazzo per poter essere pronto al livello della Serie A.
Pafundi ha fatto il suo debutto in Serie A nel 2022, collezionando successivamente 11 apparizioni tra campionato e Coppa Italia nelle stagioni seguenti. Nel gennaio del 2024, si trasferisce in prestito al Losanna, nel torneo svizzero, totalizzando 20 presenze e realizzando anche un gol. Le ultime di mercato: Witsel in arrivo? Ecco la decisione finale <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA