Udinese – Altra chance per Pafundi? Il futuro dell’attaccante

Il ragazzo classe 2006 attualmente dei bianconeri, potrebbe avere altre possibilità in Serie B: ecco il club
Lorenzo Focolari Redattore 

Nuova opportunità in arrivo per Simone Pafundi, ritenuto uno dei giovani più promettenti per il futuro del calcio italiano. Rientrato dal prestito con il Losanna a Gennaio scorso, il ragazzo del 2006 si è subito messo a disposizione di Runjaic e dell'Udinese.

Il fantasista è prossimo a un passaggio all'Empoli, con il club toscano che sta intensificando i colloqui con l'Udinese per concludere positivamente l'affare, impostato su un prestito. L'obiettivo è quello di far crescere il ragazzo per poter essere pronto al livello della Serie A.

Pafundi ha fatto il suo debutto in Serie A nel 2022, collezionando successivamente 11 apparizioni tra campionato e Coppa Italia nelle stagioni seguenti. Nel gennaio del 2024, si trasferisce in prestito al Losanna, nel torneo svizzero, totalizzando 20 presenze e realizzando anche un gol.

