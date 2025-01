Notizie Udinese – Chance per Rui Modesto? Ehizibue alza bandiera bianca

Una grande chance per l'Udinese, ma soprattutto per un componente della rosa gestita da mister Kosta Runjaic. Tutti i dettagli sull'affare

La prossima sfida di campionato per l'Udinese di mister Kosta Runjaic è oramai alle porte. La società guidata dal tecnico tedesco deve dire la sua contro un ottimo team come la Roma di coach Ranieri. Nel frattempo c'è un punto di domanda su chi sarà il titolare sulla fascia destra. Ehizibue ancora ai box ? Scelto il suo sostituto.

Non ci dovrebbero essere delle grandi sorprese con mister Runjaic che punterà ancora su uno dei nuovi arrivati nel corso delle lunga campagna estiva. Rui Modesto deve mettersi in mostra e dare a tutti l'impressione di non essere solo una controfigura. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Caccia al sostituto di Ehizibue: i tre obiettivi <<<