Udinese – Lucca carica ciò che resta della Nazionale: le parole

L'attaccante dell'Udinese ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle sue pagine social per cercare di caricare la propria nazionale

Lorenzo Lucca ha avuto l'opportunità di giocare con la nazionale italiana nelle due partite contro Norvegia e Moldova , entrando in campo entrambi i volte negli ultimi quindici minuti. L'attaccante dell'Udinese ha voluto motivare i compagni per il futuro con un post significativo sul proprio profilo Instagram:

“Tutti aspirano al paradiso, ma nessuno è pronto a sacrificarsi. Andremo all'inferno per questa maglia, è la nostra identità". Aldilà dell'apporto effettivo di Lucca in termini di goal e assist, dobbiamo tenere in considerazione lo spirito e i valori che caratterizzano l'attaccante dell'Udinese.