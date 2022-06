News Udinese – Ecco chi è Leonardo Buta, l’ultimo acquisto bianconero

La società bianconera ha chiuso l'ennesimo colpo di mercato ancor prima del primo luglio. Ecco chi è questo ragazzo, sarà l'erede di Udogie?

Come riportato dallo stesso club friulano attraverso un comunicato ufficiale, è stato trovato l'accordo con il Braga per l'acquisizione delle prestazioni sportive di Leonardo Buta, esterno portoghese classe 2002. Il calciatore, ingaggiato dall'Udinese a parametro zero, ha svolto le consuete visite mediche e ha firmato il suo nuovo contratto, che lo legherà al club di Pozzo fino al 30 Giugno 2027. Date le sue caratteristiche fisiche e tecniche, può essere considerato a tutti gli effetti l'erede di Udogie. Infatti, si tratta di un esterno di piede mancino, dotato di buon dribbling e ottimo cambio di passo. Inoltre, è in grado di giocare sia come esterno alto in un'ipotetica difesa a cinque che come terzino in una difesa a quattro. Il suo acquisto rappresenta un ottimo investimento per il presente, ma soprattutto per il futuro.