Udinese-West Ham | Chi recupera e chi no: la situazione dall’infermeria

Domani i bianconeri scenderanno in campo in un'amichevole dal sapore internazionale. Ecco chi sarà del match e chi no

Redazione

La squadra bianconera continua ad allenarsi in vista dei prossimi impegni amichevole. Ieri la formazione Primavera è scesa in campo contro il Vado per onorare i cento anni dalla vittoria della Coppa Italia, partita terminata 3-0 per i liguri. Domani pomeriggio è tempo di test seri, contro il West Ham in una Dacia Arena vestita a festa. Non tutti i giocatori, però, riusciranno ad essere presenti. Sono ancora tanti i talenti ai box per via degli infortuni rimediati nelle prime quindici giornate del nostro campionato. Lo staff assieme al tecnico ha preparato un vero e proprio piano rientri. Ecco quando rientreranno tutti i giocatori ancora ai box.

Sarà un'Udinese priva di diversi elementi quella che domani affronterà il West Ham in amichevole. Becao e Deulofeu rientreranno infatti solo negli ultimi 15 giorni di preparazione pre Empoli. Stando a quanto riportato dal Messaggero Veneto non è previsto il reintegro di nessuno degli altri lungodegenti, ovvero Nuytinck e Makengo. Domani quindi quella di Sottil quindi una squadra molto simile a quella vista contro il Napoli nell'ultima gara di Serie A prima della sosta per i Mondiali di Qatar 2022.

Le condizioni dei leader — Gerard Deulofeu e Rodrigo Becao hanno un futuro collegato. Entrambi ascoltano le voci di mercato, entrambi sono alle prese con qualche guaio fisico ed entrambi torneranno contro l'Empoli. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul calciomercato sia in entrata che in uscita. Pereyra sta trattando il rinnovo, ma se dovesse partire occorre trovare un sostituto pronto e valido. Ecco tutte le nuove possibili piste <<<