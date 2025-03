Notizie Udinese – Chi va e chi resta? Ecco il piano dei Pozzo

Stando a quanto riportato dalle testate locali, ci sono dei nomi sotto i riflettori (in ottica mercato) non sono quelli abituali, (Bijol, Solet e Lucca). I fan dell'Udinese sono curiosi di conoscere le sorti di Atta e Tourè , gli unici due prestiti di questa stagione su cui il club ha già preso una decisione.

Arthur Atta ha raggiunto il numero minimo di presenze per poter essere riscattato, e per lui l'Udinese ha già scelto il futuro. I Pozzo investiranno quindi 8 milioni per acquisire il centrocampista dal Metz. Si tratta di un giocatore che ha mostrato una crescita significativa negli ultimi mesi. Atta stesso si è detto soddisfatto, dichiarando di recente: “Sono in una squadra che ama giocare palla, muovendosi molto e creando difficoltà agli avversari. Mi piace il gioco del mister e mi trovo bene. Continuerò a cercare di segnare”.