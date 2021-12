Notizie Udinese – Chi sale e chi scende: da Makengo a Molina

L'Udinese è reduce dalla convincente vittoria 0-4 contro il Cagliari di Mazzarri Andiamo a vedere lo stato di forma dei giocatori friulani

Vince e convince la nuova Udinese di mister Gabriele Cioffi. Da quando è arrivato, il tecnico toscano ha trasformato la squadra. Dopo il pareggio contro i rossoneri ed il successo in Coppa Italia, ieri è arrivata una grande vittoria per 0-4 contro il Cagliari. Adesso, serve continuità. Martedì pomeriggio, ci sarà un match molto importante contro la Salernitana. Nel frattempo, andiamo a vedere lo stato di forma di alcuni giocatori dell'Udinese. Partiamo da quelli più in forma.

Chi sale

Probabilmente, il giocatore friulano più in forma è Gerard Deulofeu. Basti pensare che nelle ultime tre giornate ha realizzato tre gol. Ieri, lo spagnolo è stato il migliore in campo. Al 44' si è reso protagonista di una rete bellissima su calcio di punizione. Al 69' è riuscito a segnarne una ancora più bella: destro a giro da posizione defilata e pallone sotto al sette. Piano piano anche Victor Makengo sta tornando sui livelli di inizio stagione. Ultimamente, ha fornito qualche prestazione sottotono, ma adesso sembra ritrovato. Probabilmente, la cura Cioffi lo ha aiutato. Magari, il gol di ieri potrà dargli ulteriore fiducia e morale per il futuro. Infine, chiudiamo con Nahuel Molina. L'argentino sta dimostrando grande condizione e la bella rete segnata ieri è solo la ciliegina sulla torta. Ma passiamo a quelli meno in forma.

Chi scende

A dire la verità, in questo momento, l'Udinese ha quasi tutti i giocatori al top, soprattutto mentalmente. I risultati lo confermano. Il pareggio contro i rossoneri e le due vittorie consecutive per 0-4 non giungono in maniera casuale. Se dobbiamo fare un nome, menzioniamo Fernando Forestieri, ma semplicemente perchè Cioffi lo sta utilizzando molto poco. In tre partite, è sceso in campo solamente nell'ultima mezz'ora nel match contro il Crotone.