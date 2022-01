Notizie Udinese – Chi sale e chi scende: da Success a De Maio

L'Udinese è reduce dalla pesante sconfitta per 2-6 contro l'Atalanta di Gasperini. Andiamo a vedere lo stato di forma dei giocatori friulani

Dopo tre partite, è arrivata la prima sconfitta di mister Gabriele Cioffi sulla panchina bianconera. Tuttavia, la colpa non è la sua. Il tecnico toscano si è dovuto letteralmente inventare la formazione da mandare in campo. Il 6-2 finale è troppo pesante per l'impegno messo dal team friulano. Adesso, serve voltare immediatamente pagina. Sabato ci sarà un'altra gara durissima contro la Vecchia Signora all'Allianz Stadium. Nel frattempo, andiamo a vedere lo stato di forma di alcuni giocatori dell' Udinese . Partiamo da quelli più in forma.

Probabilmente, il giocatore friulano più in forma è Gerard Deulofeu. Lo spagnolo ha provato in tutti i modi a caricarsi la squadra sulle spalle, ma ieri era oggettivamente quasi impossibile. L'attaccante ha corso, dribblato, lottato su ogni pallone. A metà primo tempo, solamente un grande intervento di Musso gli ha negato la gioia del gol. All'Udinese, serve la sua grinta ed il suo carattere. Anche Isaac Success è sembrato in forma. Il nigeriano, entrato in campo al 75', ha fornito l'assist per il gol di Beto. Si candida per un posto da titolare sabato sera. Ma passiamo a quelli meno in forma.