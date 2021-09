News Udinese – Allarme Molina ma non è il solo / Ecco chi salta il Napoli

I friulani sono tornati al Bruseschi e hanno cominciato gli allenamenti tecno-tattici anti Napoli. Questa sera saranno tutti collegati per vedere in diretta il match di Europa League. I partenopei scenderanno in campo contro il Leicester in Inghilterra alle ore 21:00. Obiettivo? Studiare alla perfezione i movimenti di Insigne e compagni. Alla fine, Lorenzo "Il Magnifico" è stato convocato. Contro l'Udinese ci sarà. Ecco, invece, chi rischia seriamente di saltare la prossima partita di campionato in casa bianconera <<<