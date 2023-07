Udinese – C’è chi viene e c’è chi va, il punto / La rassegna stampa

Rassegna stampa

L'Udinese si prepara alla prossima stagione e in questi giorni sta ultimando il suo team. La squadra del Friuli Venezia Giulia sa benissimo che deve lavorare in maniera soda per poter arrivare a conquistare un posto tra le prime nel nostro campionato. Sicuramente un traguardo che non sarà assolutamente semplice da raggiungere.