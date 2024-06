Udinese / La chiamata di Lotito ha rovinato i piani: retroscena su Baroni

Come ben si sa, però, nel calcio basta un istante e tutto cambia. Infatti poco prima di chiudere tutta la trattativa e mettere la firma sui contratti è arrivata la chiamata del patron Lotito che ha sbaragliato le carte in tavola. In quell'istante Baroni ha fiutato un'occasione unica e si è preso la guida del club capitolino. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sugli ex bianconeri pronti per tornare in panchina. Sottil e Cannavaro stanno per firmare <<<