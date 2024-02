News Udinese | Chiesa ci sarà: i friulani sono la sua vittima preferita in A

Federico Chiesa è tornato ieri ad allenarsi in gruppo e sicuramente sarà disposizione per la gara con l'Udinese. Allegri ha però ancora delle riserve sulla sua presenza dal 1' lunedì sera. Primo, perchè non vuole rischiare di perdere ulteriormente il suo numero 7, secondo perchè al momento Yildiz è difficile da togliere dal campo.

Nonostante questo, Federico ha voglia di riprendersi la Juve soprattutto contro un club che storicamente gli ha portato fortuna. Infatti, Chiesa contro i friulani ha realizzato più gol con la maglia della Juventus in Serie A: tre reti, di cui due marcature delle due sfide più recenti. Il classe ’97 potrebbe segnare in tre sfide consecutive contro una singola avversaria per la prima volta in carriera in Serie A. Anche all'andata allo stadio Friuli, il numero 7 sbloccò subito il match con un diagonale dal limite dell'area dopo la palla persa di Zarraga.