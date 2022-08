Notizie Udinese – Si chiude il capitolo milanese / Testa alla Salernitana

Il primo team del Friuli Venezia Giulia continua a lavorare in vista del secondo impegno di campionato. Il primo è stato archiviato non nel miglior modo possibile ed immaginabile visto che contro i campioni d'Italia è arrivata una sconfitta che non fa bene al morale e all’amore dei componenti. Va anche detto che non ci si aspettava un match così combattuto con un Udinese in grado di tenere testa ai rossoneri per gran parte della prima frazione ed anche metà della seconda. Alla fine a fare la differenza sono stati gli errori individuali da parte dei calciatori bianconeri. Adesso, però, bisogna pensare al secondo incontro.