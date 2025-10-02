L’Udinese avrà l'opportunità di conquistare la sua prima vittoria stagionale allo stadio 'Friuli' contro il Cagliari, dopo aver mancato l’obiettivo nelle partite con Verona e Milan. Gianfranco Cinello, ex giocatore della squadra, ha dichiarato a Il Gazzettino che “sarà complicato per il team di Runjaic avere un grande impatto in una partita così importante.
udinese
Notizie Udinese – Cinello: “Bisogna evitare grandi errori…” Le parole
"In questa situazione, il risultato sarà l'unica cosa che conta. Non dimentichiamo che arriva da due pesanti sconfitte che sicuramente influenzeranno la prestazione. Mi aspetto una reazione decisa, la determinazione di ottenere il massimo, quindi una dimostrazione di coraggio contro un avversario che ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà ogni squadra. Sono rapidi e abili nei contropiedi, ma l’Udinese è superiore e dovrà dimostrarlo fin da subito".
"Dopo aver subito alcune critiche da parte dei 700 tifosi friulani a Reggio, sarà fondamentale partire in modo deciso; solo così potrà avere il supporto del pubblico, il quale richiede di evitare grandi errori. Sono sicuro che l’allenatore riuscirà a fare un buon lavoro per permettere ai suoi di rimettersi in carreggiata rapidamente". Le ultime notizie di mercato: Kristensen vede rossonero? Scelto il sostituto <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA