Notizie Udinese – Cinello: “Bisogna evitare grandi errori…” Le parole

L’Udinese avrà l'opportunità di conquistare la sua prima vittoria stagionale allo stadio 'Friuli' contro il Cagliari , dopo aver mancato l’obiettivo nelle partite con Verona e Milan . Gianfranco Cinello , ex giocatore della squadra, ha dichiarato a Il Gazzettino che “sarà complicato per il team di Runjaic avere un grande impatto in una partita così importante.

"In questa situazione, il risultato sarà l'unica cosa che conta. Non dimentichiamo che arriva da due pesanti sconfitte che sicuramente influenzeranno la prestazione. Mi aspetto una reazione decisa, la determinazione di ottenere il massimo, quindi una dimostrazione di coraggio contro un avversario che ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà ogni squadra. Sono rapidi e abili nei contropiedi, ma l’Udinese è superiore e dovrà dimostrarlo fin da subito".