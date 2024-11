News Udinese – Cioffi battezza Lucca: “Potenziale incredibile, ma…”

Gabriele Cioffi (ex allenatore dell'Udinese) battezza il centravanti Lorenzo Lucca. Ecco tutte le dichiarazioni con uno sguardo sul mercato

Mister Gabriele Cioffi è stato intervistato da Radio Firenze Viola ed ha fatto un punto decisamente interessante su un super bomber come Lorenzo Lucca. L'attaccante dell'Udinese che tanto bene sta facendo nel corso di questa stagione è tra gli obiettivi del club di Firenze. Proprio per questo motivo, ecco la presentazione del suo ex tecnico.