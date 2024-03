News Udinese | Cioffi con la carta Pereyra per sostituire Walace

Una partita delicatissima senza un giocatore fondamentale. Questa è la situazione dei friulani in vista del posticipo di lunedì sera contro la Lazio. L’assenza di Walace è una notizia pesantissima, soprattutto per la mancanza di un'alternativa nel ruolo. La squalifica del brasiliano, infatti, costringe Cioffi a rivedere di fatto tutta la mediana.

Per una notizia negativa, ne arriva anche una positiva. Pereyra sarà sì a disposizione, ma da capire fino a che punto. L’argentino si allena in gruppo da questa settimana ma è fuori dai giochi da un mese. Non può quindi avere la ‘tenuta’ ottimale di 90 minuti: il suo impiego sarà quindi parziale. Prevedibile, quindi, la staffetta, con Cioffi che dovrà decidere se utilizzarlo dal primo minuto o a gara in corso; e anche in quale ruolo. Una novità attesa e importante che deve dare fiducia alla squadra che, con il capitano di nuovo in campo, acquista personalità e qualità.