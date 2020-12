Cioffi commenta Lazio – Udinese: “Questa vittoria è di Gotti”

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Gabriele Cioffi, allenatore in seconda dell’Udinese, ha voluto commentare ai microfoni di Dazn la vittoria per 3-1 della sua squadra in casa della Lazio: “In meno di 24 ore ho avuto tante emozioni e non poteva esserci una prima volta migliore. Gotti però resta la figura di riferimento per staff e calciatori, in poco tempo si è dovuto ‘dileguare’ e in un minuto mi sono calato in questa nuova realtà – ha voluto spiegare Cioffi -. Gotti di nuovo fuori? Non reggerei. Il mister ha costruito una squadra con grandi principi di unione e si è visto: oggi c’era il mio volto, ma il lavoro è tutto suo”. L’ultima vittoria dell’Udinese all’Olimpico contro la Lazio risale a sei anni fa: “Il mister l’ha preparata bene sono tutti i punti di vista, tattici ed emotivi. Gli argentini? Questo è un gruppo sano e con un gran cuore, i gol sono sì dedicati a Maradona, ma sono anche uno sfogo per tante gare senza i risultati che avremmo meritato. Hanno segnato Pussetto e Forestieri che spesso sono stati in panchina”.