Notizie Udinese / Cioffi ha deciso: ecco il titolare sulla fascia sinistra

Gabriele Cioffi pare aver preso la prima decisione ai diversi ballottaggi che ci sono in vista del prossimo incontro di campionato dell'Udinese. La sfida contro la Vecchia Signora lascia non pochi punti di domanda e di conseguenza serve essere pronti per arrivare nel migliore dei modi possibili al fischio d'inizio.

Jordan Zemura o Hassane Kamara? Dopo tanti punti di domanda, il favorito pare essere il calciatore ex Bornemouth. L'esterno che l'anno scorso ha detto la sua in Championship, continua ad aver voglia di sorprendere e proprio per questo motivo si metterà in mostra anche in un palcoscenico importante come quello di Torino.