News Udinese / Cioffi col doppio trequartista per giocarsi la salvezza

In casa Udinese convince il nuovo assetto tattico. Cioffi ha infatti varato già con la Roma un 3-4-2-1 camuffato. Tanti i benefici, in primis l'avanzamento di posizione del Tucu Pereyra, più vicino alla porta e con meno metri di campo da percorrere. Ne risulta che l'argentino è più efficace e lucido nelle scelte, come in quella di andare ad attaccare Huijsen in pressing per l'azione che ha poi portato al gol del vantaggio dell'Udinese contro la Roma.