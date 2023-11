Udinese | Cioffi: “Ferreira uscito perchè infortunato”. Domani gli esami

Situazione da monitorare in casa Udinese per quanto riguarda Joao Ferreira in vista della sfida contro l'Hellas Verona del prossimo fine settimana. Il difensore portoghese è diventato un'arma tattica interessante per i bianconeri, tanto da essere di nuovo tra i migliori in campo. Il suo spostamento a braccetto difensivo sta portando i suoi frutti, per questo la sua assenza sarebbe un colpo pesante. Ferreira si è accasciato al 74' durante la sfida contro la Roma, toccandosi la zona del flessore. Lo staff medico lo ha rimesso in piedi, cercando di valutare se fossero crampi o un problema più serio.