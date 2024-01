Udinese-Milan, Cioffi: “Gioca Okoye. Davis out. Giannetti ha una mezz’ora”

Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Milan, in calendario sabato alle 20:45. L'inizio ha riguardato il rientro in gruppo di Payero: "Payero sta molto bene, ha recuperato, è stata una scelta più che altro precauzionale. Stanno quasi tutti bene perché Davis ha avuto un affaticamento e non ci sarà".