Udinese – Cioffi ha le idee chiarissime: “Ecco il mio obiettivo…”

Il mister del team bianconero ha detto la sua in vista del prossimo incontro e soprattutto sul suo futuro con la società friulana

La squadra bianconera si avvicina a grandi passi verso il prossimo incontro di campionato. Si parla di una partita tutt'altro che semplice e che sicuramente non sarà facile da gestire. L'avversario è pronto per fare bene e vorrà portare a casa i tre punti in tutti i modi. Il tecnico Gabriele Cioffi lo sa ed infatti da una settimana a questa parte sta preparando l'incontro in maniera maniacale, si curano anche i minimi dettagli perché i tre punti peserebbero tantissimo. Nel frattempo, proprio ieri il mister ha rilasciato un'intervistaper il giornale inglese "The Guardian". Ecco le sue parole e le sue affermazioni.